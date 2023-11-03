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Роднина: Протопопов и Белоусова изменили облик парного фигурного катания

Ян Брацкий
18:49 03.11.2023
По словам фигуристки Ирины Родниной, благодаря паре Олега Протопопова и Людмилы Белоусовой были изменены правила судейства парного катания.
Роднина: Протопопов и Белоусова изменили облик парного фигурного катания
© Фото: РИА Новости
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Ушедший из жизни фигурист Олег Протопопов и его партнерша Людмила Белоусова были не только первыми двукратными олимпийскими чемпионами в парном фигурном катании, но и людьми, изменившими правила этого вида спорта. Об этом в разговоре со «Звездой» сказала знаменитая советская фигуристка Ирина Роднина.

«Главная их заслуга не только в тех результатах, которые они показали, а в том, что они вместе с Людмилой Белоусовой изменили представление о парном фигурном катании. Если до этого было соревнование двух партнеров, которые делали поддержки, вращались, прыгали, то тут весь мир увидел, что такое дуэтное катание. В этом плане они очень здорово поменяли представление и даже правила судейства парного катания», - сказала Роднина.

О смерти Олега Протопопова стало известно сегодня. Его не стало в возрасте 91 года. Именно выступления Протопопова в паре с Людмилой Белоусовой положили начало безоговорочной гегемонии советских и российских пар на льду.

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