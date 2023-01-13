Начальную военную подготовку в школах могут ввести после одобрения родителей

В Минпросвещения уточнили, что федеральные общеобразовательные программы, по которым будут вводить модуль, уже утверждены. Теперь нужно получить согласие родителей.

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У российских школьников может появиться модуль по начальной военной подготовке (НВП) после того, как он получит одобрение со стороны родителей. Об этом заявили в пресс-службе Минпросвещения, ссылаясь на главу министерства Сергея Кравцова.

«Министр сообщил, что уже утверждены федеральные основные общеобразовательные программы, по которым школы при одобрении родительского сообщества могут вводить модуль начальной военной подготовки», - заявили в ведомстве.

Ранее Кравцов сообщил о том, что со следующего учебного года в рамках школьного курса с детьми будут проводиться занятия по начальной военной подготовке.

Отмечалось, что до января ведомство подготовит модуль, затем он пройдет апробацию и только потом его смогут использовать в образовательных учреждениях.