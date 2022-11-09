Минпросвещения заявило, что со следующего учебного года в школах появится курс по начальной военной подготовке

Министр Кравцов сообщил, что до 1 января 2023 года такой урок будет подготовлен.

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Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в школах введут уроки начальной военной подготовки (НВП). В частности, они начнутся со следующего учебного года.

Глава Минпросвещения пояснил, что такой урок уже готовится. После он будет апробирован. Об этом он рассказал журналистам.

«Он будет в школах уже со следующего учебного года. Сейчас он готовится, до 1 января мы его подготовим. Затем пройдет апробация, и школы его со следующего года могут использовать», - рассказал Кравцов.

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Пятидневные сборы в лагере «Авангард» - это образовательный стандарт и обязательная часть учебного процесса. Ребята получают навыки по начальной военной подготовке не только от региональных, но и федеральных специалистов.