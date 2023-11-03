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Тренер Мишин назвал Протопопова большим человеком для фигурного катания

Елизавета Кондрикова
18:55 03.11.2023
Олимпийский чемпион в парном фигурном катании Олег Протопопов скончался на 92-м году жизни.
Тренер Мишин назвал Протопопова большим человеком для фигурного катания
© Фото: imago sportfotodienst, Global Look Press
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Советский и российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин выразил свои соболезнования по поводу смерти своего друга талантливого фигуриста Олега Протопопова в беседе со «Звездой».

«Большой человек для мирового фигурного катания, большой друг для меня», - сказал Мишин.

Сегодня стало известно о смерти первого советского олимпийского чемпиона в парном фигурном катании Олега Протопопова, фигуристу был 91 год. В паре с Людмилой Белоусовой спортсмен дважды взял олимпийское золото - в 1954 и 1968 годах. 

Советская фигуристка Ирина Роднина рассказала о Протопопове и Белоусовой, как о спортсменах, которые изменили правила парного фигурного катания. 

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