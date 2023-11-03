Москва высылает болгарского журналиста в ответ на нападки Софии на собкора «РГ»

Ранее Болгария без каких-либо объяснений и обвинений лишила аккредитации и выслала из страны российского журналиста Александра Гацака.

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Болгарского корреспондента в Москве А. Григорова лишают аккредитации и высылают из России в качестве ответной меры в связи с лишением аккредитации собственного корреспондента «Российской газеты» в Болгарии Александра Гацака. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

«Российская сторона будет готова рассмотреть возможность возобновления деятельности корреспондента Болгарского национального радио А. Григорова в России», - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Однако в России могут принять такие меры только при принятии болгарским правительством положительного решения в отношении российского журналиста и его аккредитации в Болгарии.

В конце сентября власти Болгарии по телефону призвали Гацака прибыть сначала в миграционную службу страны, затем в Агентство нацбезопасности, никаких объяснений или обвинений Александр не получил. Журналист сразу же принял решение поехать в посольство России в Софии, где он продолжает находиться. Ранее замглавред «РГ» сообщил, что Гацак скоро вернется в Россию.