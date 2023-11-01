«Ход натовцев»: Захарова о действиях Софии против журналиста «РГ» Гацака

Мария Захарова заявила, что РФ ответит на действия Болгарии в отношении корреспондента «Российской газеты» в республике Александра Гацака.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры на действия болгарских властей в отношении корреспондента «Российской газеты» в республике Александра Гацака.

Журналист сообщил изданию, что российская дипмисия в Софии получила уведомление от болгарского внешнеполитического ведомства об аннулировании его аккредитации и экстрадиции. Причем это было сделано без объяснения причины.

В конце сентября этого года сотрудника «РГ» по телефону призвали прибыть в местную миграционную службу в кратчайшие сроки. Когда Гацак был в пути, ему снова позвонили и изменили пункт назначения, потребовав приехать в Агентство нацбезопасности Болгарии. В это же время появилась информация о том, что в столице страны задержали представителя РПЦ, который также был вызван в миграционную службу, а затем депортирован из республики.

Гацак прибыл в диппредставительство России в Софии и с тех пор в целях безопасности находится на его территории. За прошедшее время он не получил каких-либо объяснений от официальных лиц Болгарии по поводу подобных действий.

«Это очередной противоправный ход натовцев против российских журналистов, которых они маниакально преследуют. Будем принимать ответные меры», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

В редакции «Российской газеты» считают, что ситуация с их корреспондентом может сопровождаться провокациями по сценарию, который был ранее реализован в отношении журналиста издания на Кипре Александра Гасюка. В «РГ» допустили, что подобные действия Софии и Никосии происходят в контексте систематических репрессий в отношении российских средств массовой информации и журналистов за рубежом.