В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Ход натовцев»: Захарова о действиях Софии против журналиста «РГ» Гацака

Максим Крюков
14:33 01.11.2023
Мария Захарова заявила, что РФ ответит на действия Болгарии в отношении корреспондента «Российской газеты» в республике Александра Гацака.
«Ход натовцев»: Захарова о действиях Софии против журналиста «РГ» Гацака
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры на действия болгарских властей в отношении корреспондента «Российской газеты» в республике Александра Гацака.

Журналист сообщил изданию, что российская дипмисия в Софии получила уведомление от болгарского внешнеполитического ведомства об аннулировании его аккредитации и экстрадиции. Причем это было сделано без объяснения причины.

В конце сентября этого года сотрудника «РГ» по телефону призвали прибыть в местную миграционную службу в кратчайшие сроки. Когда Гацак был в пути, ему снова позвонили и изменили пункт назначения, потребовав приехать в Агентство нацбезопасности Болгарии. В это же время появилась информация о том, что в столице страны задержали представителя РПЦ, который также был вызван в миграционную службу, а затем депортирован из республики.

Гацак прибыл в диппредставительство России в Софии и с тех пор в целях безопасности находится на его территории. За прошедшее время он не получил каких-либо объяснений от официальных лиц Болгарии по поводу подобных действий.

«Это очередной противоправный ход натовцев против российских журналистов, которых они маниакально преследуют. Будем принимать ответные меры», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

В редакции «Российской газеты» считают, что ситуация с их корреспондентом может сопровождаться провокациями по сценарию, который был ранее реализован в отношении журналиста издания на Кипре Александра Гасюка. В «РГ» допустили, что подобные действия Софии и Никосии происходят в контексте систематических репрессий в отношении российских средств массовой информации и журналистов за рубежом.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:15 Армия
Видео
Шойгу рассказал о подготовке специалистов по высокотехнологичному вооружению
13:12 Армия
Видео
Шойгу констатировал безуспешность попыток ВСУ занять российские позиции
13:09 Армия
Видео
Шойгу заявил, что средства ПВО сбили 37 самолетов противника за месяц
12:17 В стране и мире
ВВС Израиля: уровень смертности среди мирных в Газе пропорционален важности цели
11:30 В стране и мире
До шести граждан РФ могут находиться в заложниках в Газе
Популярное
В США скончался второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи
Адлерский районный суд решил, что под Сочи больше не будет Хероты
Дети Блинкена оделись на Хэллоуин в костюм Зеленского и флаг Украины
Пропавших недалеко от перевала Дятлова туристов удалось найти
В Москве пенсионерка отдала аферистам сбережения и две квартиры на 16 млн рублей
Видео
В Петрозаводске 13-летняя девочка выпала с 10-11 этажа и выжила
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.