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Замглавреда «РГ» заявил, что журналист Гацак скоро вернется в Россию из Болгарии

Елизавета Кондрикова
17:44 01.11.2023
Журналист «РГ» Александр Гацак без каких-либо объяснений был вызван в Агентство нацбезопасности Болгарии, обвинен в нарушении безопасности страны и лишен аккредитации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jens Kalaene, ZB, Global Look Press
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Лишение аккредитации и экстрадиция собственного корреспондента (собкора) «Российской газеты» Александра Гацака властями Болгарии не пойдет на пользу отношениям между Россией и Болгарией, сказал в беседе со «Звездой» заместитель главного редактора «РГ» Николай Долгополов.

По словам Долгополова, этот случай недружественных действий по отношению к российскому журналисту «поразил его», поскольку все еще непонятны «придирки», которые были высказаны в адрес Гацака.

«Гацак работает в этой стране 3,5 года, он регулярно писал на все темы - и хорошее для Болгарии, и критиковал ее за то, что она делает сейчас, например, с нашими памятниками. Он выполнял свою работу собкора вполне добросовестно, вполне качественно», - прокомментировал работу корреспондента Долгополов.

Замглавреда «РГ» уточнил, что собкору издания без каких-либо объяснений и обвинений объявили, что тот нарушает безопасность Болгарии. Он отметил, что в издании все возмущены подобным отношением и уверяют, что «не ожидали такого от болгар».

Долгополов добавил, что убежден в хорошем конце этой истории для журналиста - тот в ближайшее время вернется домой в Москву вместе с супругой и продолжит свою работу в газете, но уже на территории России. При этом он отмечает, что подобные действия властей Болгарии могут навредить российско-болгарским отношениям.

«Мы считаем, что болгарские наши коллеги, я имею в виду - журналисты, могли бы вступиться за Александра, могли бы тоже сказать свои слова в его защиту, но, к сожалению, этого не произошло. Я считаю, что это не пойдет на пользу отношениям между двумя странами», - оценил ситуацию заместитель главреда «Российской газеты».

Напомним, в конце сентября журналиста Гацака по телефону призвали прибыть сначала в местную миграционную службу, а затем изменили конечный маршрут на Агентство нацбезопасности Болгарии. Гацак сразу же поехал в российское диппредставительство в Софии и в целях безопасности находится сейчас там, к данному моменту он не получил никаких объяснений. МИД РФ анонсировал принятие ответных мер на подобные действия со стороны болгарских властей. 

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