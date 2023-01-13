Украинский посол Корнийчук заявил о передаче Израилем технологий оповещения о ракетах и БПЛА

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Киев достигл договоренности с Израилем о поставках технологий оповещения о ракетных атаках и беспилотниках. Об этом заявил посол Украины в еврейском государстве Евгений Корнийчук.

«Продолжается работа по передаче израильских технологий, связанных с разумным оповещением о ракетах и дронах. То есть эта технология официально передается израильской стороной...», - приводит слова Корнийчука издание «Укринформ».

Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что еврейское государство не будет поставлять вооружение в зону украинского конфликта. Официальная Москва неоднократно заявляла об опасности накачивания Украины западным вооружением и даже направила ноту соответствующим странам, включая США.