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Сержант Щербаков, удостоенный звания Героя РФ, заявил, что хочет стать офицером

17:11 03.11.2023
Юрий Щербаков уничтожил девять танков, четыре БТР, 12 БМП, четыре грузовика, два взводных опорных пункта противника, а также 100 украинских боевиков.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Герой России, командир отделения ПТРК сержант Юрий Щербаков рассказал, как ему удалось остановить наступление противника.

«Услышал, идет наступление на соседа справа. Сам увидел, сам обнаружил, открыл огонь. Довел огонь до конца, все, наступление полностью было сорвано и остановлено», - поделился Юрий.

Он рассказал о планах продолжать служить дальше и получить звание офицера.

В ходе выполнения боевых задач Юрий уничтожил девять украинских танков, четыре БТР, 12 БМП, четыре грузовика с боеприпасами, два взводных опорных пункта. Помимо военной техники, украинская сторона потеряла более сотни человек.

Ранее сообщалось, что Щербаков получил медаль «Золотая Звезда». Церемония состоялась в Национальном центре управления обороной. Высокие награды вручал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Также медали получили командир мотострелкового полка полковник Иван Клещерев и командир мотострелковой бригады полковник Роман Федоров.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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