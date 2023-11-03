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Мастер уничтожения: кадры поражения бронетехники ВСУ Героем России Щербаковым

16:52 03.11.2023
На счету Юрия Щербакова более сотни украинских боевиков, а также девять танков, четыре БТР, 12 БМП, четыре грузовика и два взводных опорных пункта противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России публикует подборку успешных поражений вражеской бронетехники, совершенных расчетом ПТРК под командованием сержанта Юрия Щербакова.

Щербаков, удостоенный звания Героя России, сегодня получил медаль «Золотая Звезда» из рук министра обороны РФ Сергея Шойгу

На представленных кадрах можно увидеть, как Щербаков, действуя хладнокровно и профессионально, ловит украинских боевиков, покидающих бронетехнику и сгрудившихся у нее. И именно в этот момент неприятеля поражает управляемая ракета - так, чтобы максимизировать ущерб врагу. 

Российское оборонное ведомство сообщило, что за время спецоперации, действуя в составе расчета ПТРК, сержант Щербаков смог уничтожить девять танков, четыре БТР, 12 БМП, четыре грузовых автомобиля с боеприпасами, два взводных опорных пункта и более 100 украинских боевиков.

Также сегодня из рук Шойгу получил «Золотую Звезду» полковник Иван Клещерев - его полк сорвал наступление ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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