В стране и мире Шойгу вручил госнаграды военным, проявившим мужество и героизм в зоне СВО Также Сергей Шойгу вручил отличившимся военнослужащим именное огнестрельное оружие. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу вручил награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в зоне специальной военной операции. Торжественная церемония состоялась в Национальном центре управления обороной. Из рук главы российского оборонного ведомства военнослужащие получили медали «Золотая Звезда», которые выдаются тем, кому присвоили звание Героя России. Кроме того, Шойгу вручил отличившимся бойцам ВС РФ именное огнестрельное оружие. Министр подчеркнул, что о подвигах наших военнослужащих знают не только в России, их видела половина мира. Шойгу поздравил бойцов с получением наград. «Желаю вам, чтобы в дальнейшем у вас, во-первых, награды были не последними, во-вторых, вы также достойно продолжали защищать наше Отечество, где бы вы не были, на каких фронтах и на каких позициях», - сказал он. Высоких наград были удостоены командир мотострелкового полка полковник Иван Клещерев, командир мотострелковой бригады полковник Роман Федоров и командир отделения противотанковых управляемых ракет сержант Юрий Щербаков. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика