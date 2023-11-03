Герой РФ Клещерев заявил, что его полк сорвал наступление ВСУ

Иван Клещерев отметил, что его подчиненные смогли уничтожить более 200 единиц техники врага, включая танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Герой России, командир мотострелкового полка Иван Клещерев заявил, что его полк сорвал наступление неприятеля и при этом уничтожил более 200 единиц техники противника.

Он добавил, что среди этого числа были и танки Leopard, а также боевые машины пехоты Bradley. При этом последнее время, по словам Клещерева, в перекрестиях российских прицелов стало появляться все больше автотехники иностранного производства.

Сегодня командир полка получил «Золотую Звезду» из рук министра обороны России Сергея Шойгу.

Минобороны России сообщило, что Клещерев, когда этого требовала обстановка, лично возглавлял штурмовой отряд в ходе контратаки. В том бою неприятель лишился 11 танков, 10 боевых машин пехоты и более 170 боевиков.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.