МИД РФ: закрыть Балтику для России означает закрыть море для всех

Если Балтийское море закроют для российских кораблей, то море закроется и для НАТО.

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В случае закрытия Балтийского моря для российских кораблей, оно закроется и для судов Североатлантического альянса, сказал заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

«Люди, которые принимают решения в НАТО, и военные стратеги прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех», - заявил Грушко на Веронском евразийском экономическом форуме в Самарканде.

В конце октября латвийский лидер Эдгарс Ринкевичс заявил о планах обсудить с НАТО возможность закрытия Балтийского моря для российских судов, если подтвердится причастность России к повреждению газопровода Balticconnector. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что повреждение Balticconnector можно приравнять к атаке на инфраструктуру Североатлантического альянса.

В ответ на эти заявления в конце октября Грушко сказал, что возможное закрытие Балтийского моря для российских судов будет грубейшим нарушением международного права.

Напомним, работу подводного газопровода между Эстонией и Финляндией остановили из-за возможной утечки 8 октября. Возобновить его работу возможно не ранее апреля 2024 года.