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Грушко заявил, что закрытие Балтийского моря для РФ нарушит международное право

Алина Луговая
12:43 23.10.2023
Грушко заявил, что Россия не допустит превращения Балтийского моря во внутреннее озеро НАТО.
Грушко заявил, что закрытие Балтийского моря для РФ нарушит международное право
© Фото: IMAGO, Globallookpress
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Возможное закрытие Балтийского моря для российских судов станет грубейшим нарушением международного права. Об этом заявил РИА Новости замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

«Брюссель и другие столицы стран НАТО должны понимать всю серьезность последствий такого шага... Мы знаем, что некоторые политики и натовские стратеги мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО. Но этого не будет, не будет никогда», - заявил дипломат.

Грушко также посоветовал западным странам направить ту энергию, с которой они расследуют повреждение газопровода Balticconnector, на выявление виновных в диверсии на «Северном потоке-2».

По словам дипломата, если Латвия в своих решениях исходит из того, что нанесение существенного ущерба Balticconnector приравнивается к акту вооруженного нападения, как это следует из стратегических документов НАТО, то Балтийское море должно было быть закрыто для кораблей США после «Северного потока-2» со стороны Германии.

Дипломат также обратил внимание на раскручивание в прессе версии о причастности Киева к диверсии на «Северных потоках» - в таком случае любая помощь Украине должна быть прекращена.

Напомним, 8 октября в подводной трубе газопровода Balticconnector, соединяющего Эстонию и Финляндию, упало давление. В результате управляющие страны перекрыли подачу газа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал президента Латвии подумать о том, что делать с Балтийским морем после выяснения виновных в подрыве «Северных потоков».

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