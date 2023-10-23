Грушко заявил, что закрытие Балтийского моря для РФ нарушит международное право
Возможное закрытие Балтийского моря для российских судов станет грубейшим нарушением международного права. Об этом заявил РИА Новости замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
«Брюссель и другие столицы стран НАТО должны понимать всю серьезность последствий такого шага... Мы знаем, что некоторые политики и натовские стратеги мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО. Но этого не будет, не будет никогда», - заявил дипломат.
Грушко также посоветовал западным странам направить ту энергию, с которой они расследуют повреждение газопровода Balticconnector, на выявление виновных в диверсии на «Северном потоке-2».
По словам дипломата, если Латвия в своих решениях исходит из того, что нанесение существенного ущерба Balticconnector приравнивается к акту вооруженного нападения, как это следует из стратегических документов НАТО, то Балтийское море должно было быть закрыто для кораблей США после «Северного потока-2» со стороны Германии.
Дипломат также обратил внимание на раскручивание в прессе версии о причастности Киева к диверсии на «Северных потоках» - в таком случае любая помощь Украине должна быть прекращена.
Напомним, 8 октября в подводной трубе газопровода Balticconnector, соединяющего Эстонию и Финляндию, упало давление. В результате управляющие страны перекрыли подачу газа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал президента Латвии подумать о том, что делать с Балтийским морем после выяснения виновных в подрыве «Северных потоков».