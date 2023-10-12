США поддержали расследование повреждения газопровода Balticconnector
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты поддерживают расследование Финляндии и Эстонии о повреждении газопровода в Балтийском море.
«Мы солидарны с союзниками по НАТО Финляндией и Эстонией и поддерживаем проводимое ими расследование повреждений подводной инфраструктуры в Балтийском море для установления причины», - написал госсекретарь США в своей соцсети.
Ранее руководитель Центра по борьбе с гибридными угрозами Финляндии Юкка Саволайнен назвал возможной причиной повреждения газопровода Balticconnector удар якорем. По словам эксперта, не стоит выдвигать поспешных обвинений.
До этого в Североатлантическом альянсе пообещали ответить на атаку на газопровод Balticconnector.
О падении давления в морской части финско-эстонского газопровода Balticconnector стало известно 8 октября. Газопровод был перекрыт, а утечка остановлена. Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что трубопровод мог получить повреждения из-за воздействия внешних факторов.