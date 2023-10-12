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США поддержали расследование повреждения газопровода Balticconnector

Игнат Далакян
07:50 12.10.2023
По словам Блинкена, США солидарны с Финляндией и Эстонией и поддерживают проводимое ими расследовании о повреждении трубопровода.
США поддержали расследование повреждения газопровода Balticconnector
© Фото: MAGO, Eero Vabamägi, Globallookpress
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты поддерживают расследование Финляндии и Эстонии о повреждении газопровода в Балтийском море.

«Мы солидарны с союзниками по НАТО Финляндией и Эстонией и поддерживаем проводимое ими расследование повреждений подводной инфраструктуры в Балтийском море для установления причины», - написал госсекретарь США в своей соцсети.

Ранее руководитель Центра по борьбе с гибридными угрозами Финляндии Юкка Саволайнен назвал возможной причиной повреждения газопровода Balticconnector удар якорем. По словам эксперта, не стоит выдвигать поспешных обвинений.

До этого в Североатлантическом альянсе пообещали ответить на атаку на газопровод Balticconnector.

О падении давления в морской части финско-эстонского газопровода Balticconnector стало известно 8 октября. Газопровод был перекрыт, а утечка остановлена. Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что трубопровод мог получить повреждения из-за воздействия внешних факторов.

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