НАТО перебросит 17 января самолеты АВАКС в Румынию, чтобы наблюдать за военной активностью РФ
Как сообщили в пресс-службе НАТО, самолеты прибудут в Бухарест. Они должны будут расширить военное присутствие альянса в регионе.
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В пресс-службе НАТО сообщили о переброске к 17 января самолетов дальнего радиолокационного обнаружения АВАКС, чтобы вести разведку против России.
«НАТО направит самолеты AWACS в Бухарест, Румынию. Самолеты должны прибыть 17 января 2023 года, и они будут поддерживать расширенное военное присутствие НАТО в регионе и отслеживать российскую военную активность», - говорится в сообщении.
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