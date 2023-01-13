НАТО перебросит 17 января самолеты АВАКС в Румынию, чтобы наблюдать за военной активностью РФ

Тем временем в Минобороны Франции заявили, что колесные танки AMX 10-RC будут переданы в распоряжение киевского режима в течение двух месяцев .

«НАТО направит самолеты AWACS в Бухарест, Румынию. Самолеты должны прибыть 17 января 2023 года, и они будут поддерживать расширенное военное присутствие НАТО в регионе и отслеживать российскую военную активность», - говорится в сообщении.

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