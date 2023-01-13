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Молдавия получила от ФРГ первые из обещанных БТР «Пиранья»

Андрей Аркадьев
12:55 13.01.2023
Остальные бронемашины Кишинев получит в течение года.
Молдавия получила от ФРГ первые из обещанных БТР «Пиранья»
© Фото: Piranha Outisnn, CC BY-SA 3.0, Wikimedia
MOWAG Piranha морской пехоты Испании
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Германии передала Молдавии первые три из обещанных 19 бронетранспортеров «Пиранья», сообщает Министерство обороны ФРГ. Остальные бронемашины Кишинев получит в течение года.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подчеркнула, что Молдавия, имея на вооружении данные БТР, сможет лучше координировать свои действия с другими государствами, в частности, во время миротворческих миссий ООН. Глава германского оборонного ведомства пообещала, что Берлин будет и дальше оказывать поддержку Кишиневу в модернизации и укреплении военных способностей. В октябре Ламбрехт по итогам визита в Молдавию заявила об активизации военного сотрудничества между двумя государствами.

Бронемашины MOWAG Piranha стоят на вооружении армий более 20 государств. Общее количество выпущенных и включенных в список заказов машин Piranha составляет более 10 тысяч единиц.

Ранее германские власти объявили, что передадут Украине первые 40 боевых машин пехоты Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. В Польше заявили о готовности поставить Киеву немецкие танки Leopard, однако данные действия должны быть одобрены Берлином, а Варшаве нужна будет замена боевым машинам.

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