Глава Росатома передал Лукашенко символический паспорт БелАЭС
Гендиректор Росатома Алексей Лихачев передал главе Белоруссии Александру Лукашенко символический паспорт Белорусской атомной электростанции, свидетельствующий о ее готовности. Об этом сообщил портал БелТА.
«Срок службы - от 60 лет. Рассчитываем, что до 100 будет работать», - заявил Лихачев.
Ранее Минск требовал от Москвы компенсацию за задержку запуска БелАЭС. Москва в качестве компенсации предложила Минску продажу ядерного топлива по качеству и цене «как для своих» и гарантию сроком на пять лет. Позднее в Росатоме объяснили задержку ввода БелАЭС в эксплуатацию тем, что основные этапы работ пришлись на пандемию коронавируса и ужесточение внешнеполитической обстановки, а жертвовать безопасностью в пользу скорости сооружения объектов холдинг никогда не стремился.