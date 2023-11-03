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Глава Росатома передал Лукашенко символический паспорт БелАЭС

Анна Ушакова
13:21 03.11.2023
Лихачев сообщил, что срок службы объекта - от 60 лет.
Глава Росатома передал Лукашенко символический паспорт БелАЭС
© Фото: Rosatom, Global Look Press
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Гендиректор Росатома Алексей Лихачев передал главе Белоруссии Александру Лукашенко символический паспорт Белорусской атомной электростанции, свидетельствующий о ее готовности. Об этом сообщил портал БелТА.

«Срок службы - от 60 лет. Рассчитываем, что до 100 будет работать», - заявил Лихачев.

Ранее Минск требовал от Москвы компенсацию за задержку запуска БелАЭС. Москва в качестве компенсации предложила Минску продажу ядерного топлива по качеству и цене «как для своих» и гарантию сроком на пять лет. Позднее в Росатоме объяснили задержку ввода БелАЭС в эксплуатацию тем, что основные этапы работ пришлись на пандемию коронавируса и ужесточение внешнеполитической обстановки, а жертвовать безопасностью в пользу скорости сооружения объектов холдинг никогда не стремился.

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