Минск потребовал от Москвы компенсацию за задержку запуска БелАЭС

Вопрос о компенсации был поставлен в связи с нарушением срока ввода Белорусской атомной электростанции.

© Фото: Виктор Толочко, Sputnik, РИА Новости

Белоруссия потребовала от России выплатить компенсацию за задержку ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

«У нас немного сместились сроки ввода в эксплуатацию атомной станции из-за российской стороны. Естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях. Но такие вопросы были поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции и ответственность за это несет российская сторона», - передает слова президента Белоруссии БелТА.

Лукашенко добавил, что Москва в качестве компенсации предложила Минску продажу ядерного топлива по качеству и цене «как для своих», а также гарантию сроком на пять лет.

Белорусская атомная электростанция перестала работать в 2020 году. Россия пообещала запустить БелАЭС в июне 2021 года, однако на данный момент строительство АЭС только завершилось. Лукашенко сообщил, что сейчас электростанция работает «на полную мощность», на ней проводятся плановые профилактические мероприятия.