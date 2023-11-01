Росатом объяснил задержку сооружения БелАЭС

В госкорпорации заявили, что основные этапы работ пришлись на пандемию коронавируса и ужесточение внешнеполитической обстановки.

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Росатом никогда не стремился ускорить процесс сооружения объектов в ущерб требованиям безопасности. В госкорпорации объяснили задержку строительства Белорусской атомной электростанции.

В холдинге уточнили, что основные этапы работ пришлись на пандемию коронавирусной инфекции и ужесточение внешнеполитической обстановки, в рамках которой возросли санкционные риски. Учитывая доверительные отношения с Белоруссией, Росатом не стал комментировать коммерческую составляющую проекта БелАЭС. Кроме того, в госкорпорации сообщили, что у Москвы и Минска нет нерешенных вопросов по проекту станции.

Также отмечается, что Белорусская АЭС является первым полностью реализованным проектом компании по сооружению атомного энергоблока поколения III+ за рубежом. Срок жизни атомной электростанции измеряется десятилетиями, и для компании является нормальной практикой «идти навстречу заказчикам по отдельным позициям на взаимовыгодных условиях», добавили в Росатоме.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск потребовал от Москвы выплатить компенсацию за задержку ввода в эксплуатацию БелАЭС. По его словам, РФ в качестве компенсации предложила республике продажу ядерного топлива по качеству и цене «как для своих», а также гарантию сроком на пять лет.