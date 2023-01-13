«Кракен» пересек границы: грозит ли вспышкой заболеваемости попадание нового штамма COVID-19 в Россию

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Первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса «кракен» выявлен в России. Как говорят в Роспотребнадзоре, он заразнее предыдущего — омикрона, который тоже обладает не малой патогенностью.

Скорость распространения — единственная суперспособность «кракена». Не впустить его в Россию не получилось. Однако по данным Роспотребнадзора, случай — единственный. Жительница Пензенской области уже выздоровела.

Россиянка не покидала своего домашнего региона, но «кракен» нашел ее. Этот подвариант омикрон-штамма появился относительно недавно, больших волн в мире не вызвал и, главное, обладает невысокой летальностью, как и все омикроны. У него нет каких-то особо свойств, которых нужно было бы сильно опасаться, тем более на фоне коллективного иммунитета у россиян.

«"Кракен" — это все-таки омикрон, и сейчас в российской популяции сформировался достаточно сильный популяционный иммунитет против омикрона, и я бы не ожидал серьезной вспышки. Повышение незначительное будет, но серьезных последствий, как это было весной прошлого года, когда пришел омикрон и у нас было под 200 тысяч заболевших в день, такого, конечно, не стоит ждать», — говорит заведующий Лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Определенная иммунная защита к коронавирусу сейчас есть почти у каждого человека.Хотя новый штамм распространяется по планете быстро, в основном, обычным воздушно-капельным путем, сама болезнь протекает относительно легко. Но врачи и вирусологи призывают не игнорировать «кракена» и не забывать про вакцинацию.

«Самый важный момент — это вакцинация. Та вакцина, которая была создана против коронавируса с самого начала в России, она по-прежнему будет применяться. Кроме того, сейчас создана уже вакцина, которая направлена на омикрон. Эта вакцина содержит антигенные детерминанты, которые вызывают иммунитет против омикрона и против дельты. Эта вакцина в ближайшее время будет применяться и можно будет его использовать», — поясняет доктор медицинских наук, профессор и вирусолог Анатолий Альтштейн.

Ранее случаи заражения «кракеном» были зарегистрированы в Дании, Франции, Нидерландах, Испании, Италии и других странах. По данным Всемирной организации здравоохранения, больше всего случаев инфицирования «кракеном» — в США. Но на все эти страны приходится всего чуть больше пяти тысяч заражений.

Темпы распространения нового штамма не так устрашающи, как было с дельтой в прошлом году. Главная проблема, подчеркнули в ВОЗ, то, что сейчас страны проводят меньше исследований заболевших и не делятся результатами.

«Мир не может закрыть глаза и надеяться, что вирус уйдет, этого не произойдет. Исследования остаются жизненно важными для обнаружения и отслеживания появления и распространения новых вариантов, таких как "кракен". Мы призываем все страны, в которых в настоящее время наблюдается интенсивная передача, увеличить количество исследований и поделиться ими. Но нет никаких сомнений в том, что в глобальном масштабе мы находимся в гораздо лучшем положении, чем год назад», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Но страны ЕС все равно рекомендуют ввести обязательное тестирование на COVID-19 для приезжающих из Китая. И только одна Германия пошла на такой радикальный шаг.

Как заявили в Роспотребнадзоре, никаких ограничений из-за обнаружения в России нового подварианта омикрон-штамма вводить не планируется. Но все-таки если «кракен» пришел к вам, то врачи рекомендуют не бояться и сразу начинать лечиться.

«Надо сказать, что штамм этот не более опасный по своей летальности, чем предыдущие варианты. Болеть им вряд ли будут люди, которые болели в последние 3-6 месяцев. Болеть им будут те, кто не переболел последними вариантами, и те, кто давно не вакцинировался», — объясняет завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

Как и в случае с другими штаммами, заболеть кракен-омикроном могут прежде всего дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Даже при легкой форме лучше оставаться дома. Посещая людные места, можно подхватить еще и грипп, эпидемия которого в разгаре. А течение сразу нескольких болезней в ослабленном организме непредсказуемо. Защищает от «кракена» простое соблюдение мер личной санитарной безопасности — постоянная обработка рук и лица, медицинские маски в общественных местах, и, конечно, ограничение контактов с носителями инфекций и вирусов.