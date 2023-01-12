В России не планируют вводить ограничения из-за омикрон-штамма «кракен»
Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
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Никаких ограничений в связи с обнаружением в России нового подварианта омикрон-штамма «кракен» вводить не планируется. Об этом сегодня заявили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве также отметили, что сейчас в РФ установлена широкая линейка разновидностей штамма Омикрон. Однако доминирующей остается линия ВА.5.
Ранее иммунолог Владислав Жемчугов в разговоре со «Звездой» рассказал, что не стоит волноваться из-за появления «кракена». Летальность от него небольшая.
Кроме того, большинство случаев заболевания проходит без каких-либо симптомов.