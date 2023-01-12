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Вирусолог Альтштейн объяснил, почему «кракен» может вызывать много летальных исходов

Анна Назайкина
14:22 12.01.2023
Так как заражается большое количество людей, относиться к нему легкомысленно не стоит, отметил вирусолог.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Разновидность омикрон-штамма коронавируса «кракен» даже при низкой летальности может вызвать «довольно много смертей» из-за высокой заразности, предупредил в беседе со «Звездой» вирусолог Анатолий Альтштейн.

Подвариант омикрон-штамма появился относительно недавно, больших волн еще не вызвал и обладает невысокой летальностью, которая вообще характерна для омикрона, отметил он. Нет каких-то таких особых патогенных свойств, которых нужно было бы очень опасаться.

Это, в общем, один из многочисленных вариантов «омикрона», которые возникли за последний год. Кракен принципиально от других вариантов не отличается. Поскольку заражается очень большое количество людей, то относиться к нему легкомысленно не стоит, отметил врач.

«Когда у вас заболевают десятки тысяч, а в каких-то странах и сотни тысяч людей, то даже при низкой летальности вы получаете довольно много смертей, тяжелых течений, нагрузку на больничную систему», - сказал Альтштейн.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов в разговоре со «Звездой» сопоставил «кракен» с другими вариантами коронавирусной инфекции.

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