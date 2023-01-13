Захарова заявила, что Госдеп США начал активно работать по ее персоне в информационном поле

Официальный представитель МИД РФ написала в Telegram, что иноагенты и другие деятели получили запрос на работу против ее персоны.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова резко высказалась насчет публикации Государственного департамента США в Twitter. Она разместила ответ в своем Telegram-канале.

Американское внешнеполитическое ведомство выложило в Сеть видео, на котором выступление Захаровой сменяется кадрами, где Владимир Зеленский произносит речь с трибуны ООН. На тех и других говорится о мирных переговорах между Россией и Украиной. При этом на видео с Марией Владимировной в какой-то момент появляется маркер «ложь», а на том, где говорит Зеленский, - «правда».

«Госдеп и вся его проплаченная инфопомойка взялись за меня не по-детски», - написала она.

Интересно, что публикация на одном из официальных аккаунтов Госдепа США предназначена для русскоязычной аудитории. По мнению Захаровой, американские пиарщики также разослали свои тезисы иноагентам, действующим на территории России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Украины нет никакого «мирного плана». По его словам, он не может существовать до тех пор, пока Киев отрицает сложившиеся территориальные реалии, в которых в РФ вошли четыре новых региона. Так называемый «мирный план» Зеленского оценила и Турция. В ответ Мария Захарова заявила, что поддержка Анкарой данной идеи Киева не будет способствовать разрешению конфликта.