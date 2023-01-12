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Захарова высказалась о поддержке Турцией «мирной формулы» Зеленского

Анна Назайкина
17:38 12.01.2023
Представитель МИД обратила внимание на то, что Москва уже несколько раз заявляла, что данный проект для российской стороны неприемлем.
Захарова высказалась о поддержке Турцией «мирной формулы» Зеленского
© Фото: President Of Ukraine, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Россия не может согласиться с позицией Анкары по поводу «мирной формулы», которую предложил украинский президент Владимир Зеленский. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Нам хорошо известна оценка Турции так называемого мирного плана Зеленского, мы не можем с ней согласиться, поддержка Анкарой этой затеи киевского режима вряд ли будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира на Украине», - сказала дипломат.

Представитель внешнеполитического представительства обратила внимание на то, что Москва уже несколько раз заявляла, что данный проект для российской стороны неприемлем.

Напомним, что в минувший вторник, 10 января, глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу поддержал план по урегулированию украинского конфликта, предложенный Киевом. Он рассказал, что в настоящий момент идет работа над соответствующим документом.

В конце декабря в Кремле заявляли, что о мирном плане Киева не может идти речи, так как в нем не берутся во внимание сегодняшние реалии с территориями Российской Федерации.

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