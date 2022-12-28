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В Кремле заявили об отсутствии «мирного плана Украины» потому, что Киев не учитывает реалии

Тимур Шерзад
13:15 28.12.2022
Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, речь идет о новых реалиях с вхождением в состав РФ четырех регионов.
В Кремле заявили об отсутствии «мирного плана Украины» потому, что Киев не учитывает реалии
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина не имеет никакого «мирного плана». Причина - отказ киевского режима учитывать сложившиеся реалии.

«Пока нет никакого мирного плана Украины. Не может существовать мирного плана Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территорией, с вхождением в состав России четырех регионов», - подчеркнул Песков. 

Дмитрий Песков добавил, что любой план, который не учитывает эти реалии, не может даже претендовать на то, чтобы являться мирным. 

Тем временем официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила премьеру Эстонии, что Гитлер гордился бы ей после слов об украинских беженцах.

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