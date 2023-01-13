Военный эксперт Леонков рассказал, чем хорош танк Т-90М «Прорыв» в городском бою

Как отметил Александр Леонков, защищенности машины в условиях боевых действий в застройке уделили серьезное внимание.

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Военный эксперт Алексей Леонков рассказал о преимуществах танка Т-90М «Прорыв» в городском бою. Действия в плотной застройке - не редкость в ходе специальной военной операции, и этот танк подготовлен к ним самым лучшим образом.

«Его защита позволяет вести бой в городской черте, что является неоспоримых преимуществом», - заметил Леонков.

Как подчеркнул Алексей Леонков, городской бой - один из сложнейших видов боевых действий. Огневая поддержка танка штурмующим группам пехоты - существенный плюс, который обеспечивает быстрое освобождение занимаемых противником населенных пунктов.

Кроме этого, Леонков рассказал о других преимуществах Т-90М - например, об улучшенной системе обзора, которая помогает экипажу понять, что делается вокруг танка.

Ранее сообщалось, что Минобороны России получило новую партию танков Т-90М «Прорыв».