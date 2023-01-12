Минобороны России получило новую партию танков Т-90М «Прорыв»

На корпус завершающей контракт машины традиционно поставили небольшую елочку. Эта традиция идет еще со времен Великой Отечественной войны.

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УВЗ поставил в войска новую партию танков Т-90М «Прорыв». Об этом сообщает Telagram-канал Ростеха.

В Ростехе отметили, что поставленные танки оснащены новыми башнями и пушками, новой динамической защитой, современной связью и двигателями повышенной мощности. Кроме этого, имеющаяся в танке электроника позволяет эффективнее вести огонь.

На корпус завершающей контракт машины традиционно поставили небольшую елочку. Эта традиция идет еще со времен Великой Отечественной, когда на УВЗ так отмечали завершение годового плана на сдачу военной техники.

Ранее «Звезда» показала, как наши бойцы при помощи танков и беспилотников давят украинских боевиков на подходах к Красному Лиману.

Также наш канал показывал, как готовятся российские штурмовые отряды в зоне проведения специальной военной операции.