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Военный эксперт Алексей Леонков назвал главные преимущества танка Т-90М

Андрей Аркадьев
11:12 13.01.2023
Т-90М «Прорыв-3» - модификация основного боевого танка Т-90. Танк получил новую схему бронирования корпуса и размещения элементов динамической защиты. Его пушка устанавливается в том числе и на танке Т-14 «Армата».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Уралвагонзавод
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Т-90М «Прорыв» создавался с учетом мировых тенденций танкостроения, где Россия опережает США и страны Запада, в которых давно прекращено производство танков, рассказал «Звезде» военный эксперт Алексей Леонков.

Модернизированный российский танк получил новую просторную башню, позволяющую разместить большое количество оборудования, которое обеспечивает живучесть танка в современном общевойсковом бою.

«Такого рода изменения позволили командиру танка получить круговой обзор обстановки, которая складывается вокруг танка, была улучшена система динамической защиты, которая может противостоять современным и перспективным противотанковым комплексам, которые могут воздействовать на танк. Это и ракетные комплексы, и РПГ, различные боеприпасы, в том числе воздушного базирования», - сказал Леонков.

По словам эксперта, Т-90М был доработан с учетом современных реалий. Танк получил новую систему управления огнем. Экипаж может вести высокоточный огонь и днем и ночью, у него есть система тепловидения, которая позволяет наводиться на любые цели. Танк может вести стрельбу как с закрытых позиций, так и в движении на большой скорости, что обеспечивается стабилизацией орудия. Речь идет о новой гладкоствольной пушке 2А82-1М, которая также устанавливается на танках Т-14 «Армата».

«Мы получили современный танк с современным оборудованием, в котором учтены все вопросы, в том числе и с безопасностью экипажа. Есть определенные системы защиты, позволяющие экипажу выжить в непростых условиях общевойскового боя. Танк еще может работать как информационная единица в автоматизированной системе управления войсками. Имеет все каналы связи, которые его обеспечивают, например, информацией об окружающей боевой обстановке, место и значение танка, где он находится и его позиционирование. Для того чтобы экипаж танка, распределив цели, мог поражать их так, чтобы не получилось, что в одну цель прилетело два снаряда от двух разных танков», - пояснил Леонков.

Кроме того, танк получил новые подкалиберные боеприпасы, которые позволяют пробивать броню свыше 1 000 миллиметров, активно-реактивные снаряды.

Ранее сообщалось, что Минобороны России получило новую партию танков Т-90М «Прорыв».

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