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Киссинджер рассказал о трех возможных исходах конфликта на Украине

Виктория Ивашечкина
04:51 01.07.2022
В частности, по мнению экс-госсекретаря США, Россия может взять контроль над большей частью Донбасса, что станет «победой для Москвы».
Киссинджер рассказал о трех возможных исходах конфликта на Украине
© Фото: Wang Ying, Xinhua, Global Look Press
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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что кризис на Украине может закончиться тремя разными способами.

Первый вариант подразумевает контроль России над большей частью Донбасса , а также над «полосой земли вдоль Черного моря». По словам Киссинджера, это станет «победой для Москвы».

«Роль НАТО будет не столь решающей, как считалось прежде», - предположил Киссинджер в интервью журналу Spectator

Второй исход, по его мнению. предполагает попытку «вытеснить Россию» из Крыма, который воссоединился с ней задолго до спецоперации. Киссинджер предположил, что сценарий может привести к эскалации конфликта. И третий вариант предусматривает возврат к ситуации до 24 февраля.

«Ситуация, вероятно, будет заморожена на некоторое время», - сказал он.

Ранее в Пентагоне заявили о желании разрешить ситуацию на Украине посредством переговоров. По словам председателя Комитета начальника штабов вооруженных сил США Марка Милли, власти Соединенных Штатов допускают эскалацию конфликта и предпринимают шаги, чтобы этого не произошло.

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