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Киссинджер заявил, что европейские лидеры не понимают стоящих перед ними задач

Елизавета Потейчук
06:26 20.07.2022
Политик, в частности, раскритиковал деятельность Олафа Шольца и Эммануэля Макрона.
Киссинджер заявил, что европейские лидеры не понимают стоящих перед ними задач
© Фото: Then Chih Wey Xinhua Globallookpress
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Бывший государственный секретарь и помощник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер выразил мнение, что нынешние европейские политики «не понимают стоящих перед ними задач» и «не имеют ориентиров». В частности, американский экс-госсекретарь раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, в пример которым политик привел деятельность первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра и первого президента Франции Шарля де Голля.

«Оценивая деятельность сегодняшних европейских лидеров, от французского Эммануэля Макрона до немецкого Олафа Шольца, Киссинджер сказал, что его огорчает то, что нынешнее «европейское руководство не имеет чувства направления и миссии», которые были у предыдущих глав государств, таких как Аденауэр и де Голль, доведенных до своих ролей», - говорится в интервью агентства Bloomberg.

Кроме того, Киссинджер полагает, что актуальная геополитика нуждается в «никсоновской гибкости» для урегулирования конфликтов между Вашингтоном и Пекином, а также между Россией и остальной Европой.

Ранее во Франции высмеяли Шольца и Макрона за просьбы к Путину по Украине. Читателей местной газеты возмутила новость о том, что лидеры Франции и ФРГ попросили Путина освободить бойцов с «Азовстали», а также помочь с экспортом зерна и объявить перемирие.

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