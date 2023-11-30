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«Жги кошку»: старший расчета ПТРК рассказал об уничтожении первого Leopard 1A5

Елена Сивонен
07:09 30.11.2023
Бойцы расчета ПТРК получили медали «За отвагу» и сертификат на сумму 700 тысяч рублей за уничтожение первого украинского танка Leopard 1A5 немецкого производства.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Старший расчета ПТРК с позывным Питер рассказал «Звезде», как на Купянском направлении был уничтожен первый украинский танк Leopard 1А5, который Киеву передала Германия.

«Он сначала утром приезжал стрелял, но мы его не видели, был туман, мы его слышали, но не видели. Во второй половине дня он приехал, уже было посветлее, увидели, навелись, сделали выстрел, попали, доложили командиру. Командир сказал: "Жги кошку"», - сказал он.

Напомним, в зоне спецоперации наградили бойцов расчета противотанкового ракетного комплекса, которые превратили в груду металла первый из поставленных киевскому режиму танков Leopard серии 1А5. Военнослужащим вручили медали «За отвагу» и сертификат на сумму 700 тысяч рублей. Наши военные отметили, что ничего сверхъестественного в немецкой «кошке» нет, это обычная бронемашина, которая прекрасно горит.

Ранее журналист Forbes Дэвид Экс заявил, что отправленные Берлином танки применялись на линии боевого соприкосновения всего несколько недель. Обозреватель считает, что уничтожение Leopard 1A5 неизбежно, поскольку они являются самыми незащищенными бронемашинами в украинском конфликте.

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