В зоне СВО наградили уничтоживших Leopard 1A5 бойцов

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В зоне специальной военной операции прошло награждение военнослужащих группировки войск «Запад», уничтоживших танк Leopard 1A5 на Купянском направлении.

На опубликованных кадрах видно четкое попадание по бронемашине. С первого выстрела из ПТРК. Немецкая «кошка», хваленый «Леопард», переданный всего пару недель назад ВСУ, замирает. Тут же в него влетает вторая ракета - она в секунду превращает танк, последнюю версию самого первого «Леопарда», в бесполезную груду металла.

Эту технику на Украине называли едва ли не немецким чудом. Применять на линии боевого соприкосновения начали совсем недавно. На Купянском направлении и вовсе впервые. Это была фактически его премьера, которую сорвали бойцы расчета противотанкового ракетного комплекса с позывными «Питер» и «Якут».

«Для меня было неожиданно. Там вдалеке даже непонятно, что за танк, просто видишь, что техника какая-то, бронетехника. А когда узнали, что "Леопард", я удивился», - поделился номер расчета ПТРК с позывным «Якут».

За первый уничтоженный Leopard серии 1А5 бойцы получили медали «За отвагу» и сертификат на сумму 700 тысяч рублей. Военнослужащие развеивают мифы: ничего сверхъестественного, это обычный танк, который прекрасно горит. Несмотря на восхищение им украинских боевиков: мол, маневренный, скоростной, управляемый. Наши парни уверяют, если за ним наблюдать, его выслеживать, поразить, как и любую другую цель, труда не составит.

«Он сначала утром приезжал стрелял, но мы его не видели, был туман, мы его слышали, но не видели. Во второй половине дня он приехал, уже было посветлее, увидели, навелись, сделали выстрел, попали, доложили командиру. Командир сказал: "жги кошку"», - рассказал старший расчета ПТРК с позывным «Питер».

В строю награждаемых в этот день еще 15 военнослужащих «Западной» группировки войск. Получают различные госнаграды: ордена Мужества, Георгиевские кресты, медали «За храбрость». Каждый достоин. За героизм и блестящее выполнение боевых задач.

Наши военнослужащие всегда готовы ко встрече с противником. Какой бы ни была его броня. Хотя не исключено, что скоро в сводках именно «Леопарды» начнут фигурировать чаще. Ведь Германия обещала Киеву больше 100 таких танков.

Ранее журналист американского издания Forbes Дэвид Экс написал, что российские военные уничтожили первый украинский танк немецкого производства Leopard 1A5, отметив, что бронемашины применялись в бою всего несколько недель. По мнению автора материала, немецкие Leopard 1A5 являются самыми незащищенными танками в украинском конфликте, поэтому их уничтожение неизбежно.