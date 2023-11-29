В стране и мире Forbes: ВСУ потеряли первый подаренный немцами танк Leopard 1A5 Ирина Егорова Считается, что их уничтожение неизбежно, так как немецкие Leopard 1A5 являются самыми незащищенными танками в украинском конфликте. © Фото: Thomas Imoimago stock&people, Global Look Press Читайте нас на: Российские военные уничтожили первый украинский танк немецкого производства Leopard 1A5. Они применялись в бою всего несколько недель, пишет журналист Forbes Дэвид Экс. «Украинская армия впервые потеряла танк Leopard 1A5, вероятно, принадлежащий 44-ой механизированной бригаде ВСУ. Он попал под обстрел российской артиллерии», - говорится в публикации. По мнению журналиста, немецкие Leopard 1A5 являются самыми незащищенными танками в украинском конфликте, поэтому их уничтожение неизбежно. Ранее немецкий военный эксперт Ральф Тиле назвал «металлоломом» старые немецкие танки Leopard, поставляемые Украине, которые на самом деле являются достаточно уязвимыми и не способны преломить ситуацию на передовой. Эти боевые машины легко обнаружить из-за географических особенностей, а также техника с трудом прорывается через минные поля. Экспертное мнение и аналитика