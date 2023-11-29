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Forbes: ВСУ потеряли первый подаренный немцами танк Leopard 1A5

Ирина Егорова
02:49 29.11.2023
Считается, что их уничтожение неизбежно, так как немецкие Leopard 1A5 являются самыми незащищенными танками в украинском конфликте.
Forbes: ВСУ потеряли первый подаренный немцами танк Leopard 1A5
© Фото: Thomas Imoimago stock&people, Global Look Press
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Российские военные уничтожили первый украинский танк немецкого производства Leopard 1A5. Они применялись в бою всего несколько недель, пишет журналист Forbes Дэвид Экс.

«Украинская армия впервые потеряла танк Leopard 1A5, вероятно, принадлежащий 44-ой механизированной бригаде ВСУ. Он попал под обстрел российской артиллерии», - говорится в публикации.

По мнению журналиста, немецкие Leopard 1A5 являются самыми незащищенными танками в украинском конфликте, поэтому их уничтожение неизбежно.

Ранее немецкий военный эксперт Ральф Тиле назвал «металлоломом» старые немецкие танки Leopard, поставляемые Украине, которые на самом деле являются достаточно уязвимыми и не способны преломить ситуацию на передовой. Эти боевые машины легко обнаружить из-за географических особенностей, а также техника с трудом прорывается через минные поля. 

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