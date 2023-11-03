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CNN: разведка США считает, что Иран обдумывает ответ Израилю за атаку на Газу

Владимир Рубанов
00:02 03.11.2023
Распространение конфликта может произойти, даже если ни одна из сторон этого не хочет, считают в Вашингтоне.
CNN: разведка США считает, что Иран обдумывает ответ Израилю за атаку на Газу
© Фото: Iranian Army Office Keystone Press Agency Globallook Press
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Разведывательное сообщество США полагает, что Иран и его доверенные лица в данный момент выверяют свой ответ на военное вмешательство Израиля в сектор Газа, чтобы избежать прямого конфликта с Израилем или США.

В Вашингтоне считают, что у Тегерана нет полного контроля над своими прокси - в частности, над ливанским военизированным движением «Хезболла», самой крупной и наиболее боеспособной из проиранских группировок. Официальные лица США обеспокоены тем, что внутренняя политика группировки может привести к эскалации со стороны «Хезболлы».

Тегеран знает, что если «Хезболла» вступит в конфликт с Израилем или США, это, скорее всего, спровоцирует прямые контратаки против Ирана, которые могут иметь для него разрушительные последствия. Атаки более низкого уровня, которые разные прокси-группы предприняли против Израиля и США с 7 октября, заставили американцев развернуть значительные военные средства, а также вынудили Израиль рассредоточить свои силы и боеприпасы.

Распространение конфликта может произойти, даже если ни одна из сторон этого не хочет, считают в США.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла в пятницу должен выступить с речью. Представители разведки будут внимательно следить за сигналами о намерениях группировки, сообщил один из источников. Серия драматических видеороликов, опубликованных в социальных сетях, по-видимому, сигнализирует о том, что группировка готовится к эскалации борьбы с Израилем.

В то же время Насралла в прошлом делал такие заявления о риске войны, но группировка не выполнила их. Однако Израиль продолжает обстреливать сектор Газа, и военизированное движение может оказаться перед выбором: сохранить лицо в качестве бастиона сопротивления Израилю и одновременно не втянуть Ливан в вероятную разрушительную войну.

Только за минувшие сутки Израиль дважды сообщал об ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане: центрам командования, пунктам запуска ракет, арсеналу, военным базам.

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