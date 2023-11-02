В стране и мире Палестино-израильский конфликт Армия Израиля ударила по центрам командования «Хезболлы» в Ливане Елизавета Кондрикова По данным ЦАХАЛ, целью удара стали центры контроля и командования, пункты запуска ракет и военные базы «Хезболлы». © Видео: Israel Defense Forces, Telegram © Фото: Israel Defense Forces, Telegram Читайте нас на: Авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военным объектам ливанского военизированного движения «Хезболла» в ответ на атаки со стороны Ливана, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. Целью израильского удара стала военная инфраструктура «Хезболлы», центры командования и контроля, пункты запуска ракет, арсенал и военные базы, которые, по данным ЦАХАЛ, принадлежали ливанскому движению. Атака авиации сопровождалась танковыми и артиллерийскими ударами. «Армия обороны Израиля возлагает ответственность за нынешнюю ситуацию в Ливане на террористическую организацию "Хезболла"», - говорится в сообщении израильской армии. Ранее Израиль сообщал о ликвидации в районах Ливана отряда «вооруженных террористов» в ходе удара по позициям движения, которое, по данным ЦАХАЛ, планировало удар противотанковыми ракетами по территории Израиля. Экспертное мнение и аналитика