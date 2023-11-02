Израиль заявил об ударе по Ливану в ответ на попытку пуска противотанковых ракет
Армия обороны Израиля сообщила также о ликвидации в этом районе отряда «вооруженных террористов».
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Израильская армия в ответ на попытку атаки нанесла удар по позициям в Ливане. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.
«Силы ЦАХАЛа атаковали террористическую ячейку, которая планировала запустить противотанковые ракеты с территории Ливана в сторону Израиля в районе Мис-эль-Джебель», - говорится в сообщении.
Армия обороны Израиля сообщила также о ликвидации в этом районе отряда «вооруженных террористов» и атаку самолетов ЦАХАЛ по военной инфраструктуре и противотанковому полигону «Хезболлы».
Взаимные обстрелы ЦАХАЛ и «Хезболлы» на границе с Ливаном продолжаются с начала обострения палестино-израильского конфликта в начале октября.