Израиль заявил об ударе по Ливану в ответ на попытку пуска противотанковых ракет

Армия обороны Израиля сообщила также о ликвидации в этом районе отряда «вооруженных террористов».

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Израильская армия в ответ на попытку атаки нанесла удар по позициям в Ливане. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Силы ЦАХАЛа атаковали террористическую ячейку, которая планировала запустить противотанковые ракеты с территории Ливана в сторону Израиля в районе Мис-эль-Джебель», - говорится в сообщении.

Армия обороны Израиля сообщила также о ликвидации в этом районе отряда «вооруженных террористов» и атаку самолетов ЦАХАЛ по военной инфраструктуре и противотанковому полигону «Хезболлы».

Взаимные обстрелы ЦАХАЛ и «Хезболлы» на границе с Ливаном продолжаются с начала обострения палестино-израильского конфликта в начале октября.