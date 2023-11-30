Yle: Финляндия поставила двойные заграждения на границе с Россией

Если на закрытые КПП прибудут просители убежища, то их направят туда, где они смогут попасть в Финляндию легальным путем, сообщил представитель пограничной службы.

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На границе с Россией установили двойные заграждения, рассказал в интервью изданию Yle заместитель командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари. По его словам, вся восточная граница сейчас закрыта, кроме пункта Вайниккала, через который ходят грузовые поезда.

Пограничник рассказал, что на границе, а также внутри страны установлены заграждения. Если туда прибудут просители убежища, то их направят туда, где они смогут попасть в Финляндию легальным путем, добавил он.

«Замерзшим людям», которые подойдут к временным ограждениям, не позволят попасть на территорию страны, сказал Луккари. Он выразил надежду, что российские власти позаботятся об этих людях, потому что на российской стороне они попадают под российскую юрисдикцию. Однако если окажется, что кто-то находится в особо уязвимом положении, то финны «выполнят свой долг и позаботятся о них».

Если мигранты попытаются преодолеть ограждения силой, пограничники будут действовать как службы правопорядка. Работа пограничной службы предусматривает сценарий столкновения с агрессией при исполнении служебных обязанностей, добавил он.

Ранее власти Финляндии закрыли все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией до 13 декабря. В правительстве страны считают, что эти меры позволят сократить рост уровня миграции в стране и восстановить общественный порядок. Работа с мигрантами в этот период будет сконцентрирована в аэропортах и ​​пограничных переходах для водного транспорта.