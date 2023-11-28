Финляндия закрыла для беженцев все КПП на границе с Россией до 13 декабря

Работа с ищущими убежища будет сконцентрирована в аэропортах и пограничных переходах для водного транспорта.

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Финляндия до 13 декабря закрывает все пункты пересечения на границе с Россией для лиц, ищущих убежища. Об этом заявил глава финского кабинета министров Петтери Орпо, сообщает Helsingin Sanomat.

Это означает, что единственный открытый сейчас погранпереход Райя-Йосепи также будет закрыт для мигрантов. Работа с ищущими убежища будет сконцентрирована в аэропортах и ​​пограничных переходах для водного транспорта.

Решение начнет действовать в ночь со среды на четверг и завершится 13 декабря. Ранее сообщалось, что правительство Финляндии решило не принимать лиц, запрашивающих международную защиту на границе с Россией. Движение будет полностью закрыто за исключением грузового транспорта, сообщает со ссылкой на источники крупнейшая газета страны.

Ранее Финляндия закрыла семь из восьми КПП на границе с Россией. Работу сейчас продолжает самый северный КПП Райя-Йосепи.