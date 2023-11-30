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В Кремле назвали глупым запрет Болгарии на пролет самолета с Захаровой

Елизавета Кондрикова
13:49 30.11.2023
По словам Дмитрия Пескова, позиция властей Болгарии является необъяснимой, абсолютно абсурдной и глупой.
В Кремле назвали глупым запрет Болгарии на пролет самолета с Захаровой
© Фото: MFA Russia, Global Look Press
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «абсурдным и глупым» запрет Болгарии на пролет на их территории самолета с представителем МИД РФ Марией Захаровой на борту. Об этом пресс-секретарь сказал во время брифинга для журналистов.  

«Безусловно, подобную позицию болгарских властей вряд ли можно чем-то объяснить. Она не укладывается ни в какие рамки. Она абсолютно абсурдна, можно даже сказать, глупа», - сказал Песков.

Он также обратился к властям Болгарии и призвал их сохранять трезвость «из последних сил» при принятии решений.

Ранее стало известно о том, что Болгария не пустила самолет с российской делегацией для пролета в Скопье, поскольку на борту находилась Мария Захарова. Сама дипломат прокомментировала эту ситуацию как проявление «злобной глупости русофобов». Она также пригрозила ответными мерами тысячам чиновников НАТО.

В итоге воздушному судну пришлось добираться через Турцию и Грецию. В самолете также находился министр иностранных дел Сергей Лавров, он прибыл в Северную Македонию для участия в заседании СМИД ОБСЕ.

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