В Кремле назвали глупым запрет Болгарии на пролет самолета с Захаровой

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «абсурдным и глупым» запрет Болгарии на пролет на их территории самолета с представителем МИД РФ Марией Захаровой на борту. Об этом пресс-секретарь сказал во время брифинга для журналистов.

«Безусловно, подобную позицию болгарских властей вряд ли можно чем-то объяснить. Она не укладывается ни в какие рамки. Она абсолютно абсурдна, можно даже сказать, глупа», - сказал Песков.

Он также обратился к властям Болгарии и призвал их сохранять трезвость «из последних сил» при принятии решений.

Ранее стало известно о том, что Болгария не пустила самолет с российской делегацией для пролета в Скопье, поскольку на борту находилась Мария Захарова. Сама дипломат прокомментировала эту ситуацию как проявление «злобной глупости русофобов». Она также пригрозила ответными мерами тысячам чиновников НАТО.

В итоге воздушному судну пришлось добираться через Турцию и Грецию. В самолете также находился министр иностранных дел Сергей Лавров, он прибыл в Северную Македонию для участия в заседании СМИД ОБСЕ.