Захарова прокомментировала запрет Болгарии на пролет самолета с ней на борту

Мария Захарова вместе с Сергеем Лавровым летели на заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ через Грецию.

© Фото: Telegram-канал МИД России

Официальный председатель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию, когда Болгария сначала дала разрешение на пролет российского самолета к месту проведения СМИД ОБСЕ, а потом запретила, узнав, что на борту будет Захарова.

«Злобная глупость русофобов дошла до того, что впервые в нашей истории официальные власти запретили находиться в небе не самолету, а человеку в самолете - так было написано в официальной ноте болгарского МИД: самолету пролететь над Болгарией можно, а Марии Захаровой в самолете лететь нельзя», - заявила в Telegram-канале Захарова.

Она иронично добавила, что неизвестно, можно было бы пролететь над Болгарией без самолета или воспользоваться космическим пространством. Также она пригрозила ответными мерами тысячам натовских функционеров, заявляя, что болгарские чиновники «не подумали о создании опасного мирового прецедента». Захарова подчеркнула, что воздушное пространство не входит в термин «территория», ссылаясь на правила воздушного сообщения Чикагской конвенцией о международной гражданской авиации 1944 года.

Несмотря на ограничения, борт с российской делегацией прилетел в Северную Македонию через Грецию. Встреча глав внешнеполитических ведомств пройдет 30 ноября и 1 декабря. Лавров в рамках заседания проведет как многосторонние, так и двусторонние встречи.