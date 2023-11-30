Лавров благополучно прибыл на заседание глав МИД ОБСЕ в Скопье

Лавров прибыл в столицу Северной Македонии сегодня ночью, встречи по линии ОБСЕ будут проходить сегодня и завтра.

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Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл на заседание Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), оно началось этим утром в столице Северной Македонии Скопье.

Министр прошел в здание, где проходит встреча, провожаемый журналистами. По плану состоятся три пленарных заседания, встречи будут проходить 30 ноября и 1 декабря.

Это первый визит дипломата в европейскую страну с февраля 2022 года, не считая визиты в Турцию и Белоруссию.

Перед этим Болгария разрешила пролет самолета Лаврова. Тем не менее борт прибыл в Северную Македонию через территорию Турции и Греции, поскольку это разрешение не распространялось на представителя МИД РФ Марию Захарову, которая также сопровождала Лаврова.