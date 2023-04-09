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Сотрудник музея военной истории Оганесян: Abrams могут разорить любую страну

Владимир Расходчиков
17:35 09.04.2023
Обещание США поставить танки Abrams на Украину может обернуться огромной дырой в бюджете Киева.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Armin Weigel, dpa, GlobalLookPress
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Американские танки Abrams могут разорить любую страну своим огромным расходом топлива и затратами на техобслуживание. К тому же ремонт этих машин занимает долгое время, по сравнению с российскими танками. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал научный сотрудник Музея Отечественной военной истории Феликс Оганесян.

«Вообще Abrams - это машина такая, врагу не пожелаешь. Если хотите разорить какое-нибудь государство - подарите им Abrams. Техобслуживание, потом у него большой расход (топлива). Сколько расходует один Abrams, у нас танковый взвод столько не расходует», - объяснил Оганесян.

По его словам, танки Т-90 гораздо более неприхотливы и отказоустойчивые. Им будет гораздо удобнее работать в наших условиях, чем американским.

«Это машина солдата, и самое главное, у него есть кнопка от дураков, надо очень стараться, чтобы его испортить. Если бы американские танки работали в наших условиях, это для них была бы смерть. Я бы их танки сравнил с хорошим спортсменом. Но в уличной драке они мало чего стоят, потому что там нету правил - бьют не только руками, но и разными тяжелыми предметами», - заявил научный сотрудник Музея Отечественной военной истории.

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