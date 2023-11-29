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МИД Словакии выступил за перемирие на Украине и начало переговоров

Ирина Егорова
01:15 29.11.2023
Глава ведомства считает, что прогресса в конфликте нет, а гибель людей с обеих сторон продолжается.
МИД Словакии выступил за перемирие на Украине и начало переговоров
© Фото: Tomas TkacikKeystone Press Agency, Global Look Press
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Объявление перемирия и начало переговоров будет лучшим решением для урегулирования ситуации на Украине, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар. По его словам, прогресса в конфликте нет, а гибель людей с обеих сторон продолжается.

«Для нас, и я убежден, что и для людей с обеих сторон, и для альянсов, которые вовлечены, самое лучшее - скорейшее перемирие, переговоры о мире и поиск решения. Вместо напрасной гибели людей, лучше годами вести переговоры», - цитирует слова политика  словацкое издание hlavnespravy.sk.

Бланар объяснил это тем, что на Западе растет усталость от конфликта, а также подчеркнул, что ситуацию не решить военным способом.

«По информации, которая у нас есть - успехи и потери минимальные, напрасно гибнут люди, а конфликт не двигается ни вперед, ни назад…», - отметил он.

Против эскалации конфликта на Украине ранее выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он  назвал «сложной» ситуацию на поле боя, а продолжение боевых действий приведут только к еще большим страданиям, смертям и разрушениям. 

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