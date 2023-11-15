Песков: Москва сожалеет о намерении Хельсинки закрыть границу с РФ

Решение власти Финляндии объяснили потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран.

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В Кремле выразили сожаление в связи с планами Финляндии ограничить движение на границе с РФ. Об этом заявил пресс-секретарь России Дмитрий Песков.

«Мы глубоко сожалеем в связи с тем, что руководство Финляндии выбрало путь по сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня и характера наших двусторонних отношений», - сказал он.

О подготовке соответствующего предложения сообщила глава Министерства внутренних дел Финляндии Мари Рантанен. По ее словам, в стране растет уровень нелегальной миграции. Граждане третьих стран - Сомали, Йемена, Сирии и других - без необходимых документов использовали РФ как транзитное государство, пересекали восточную границу страны и подавали запрос на получение убежища в Финляндии.

Финляндия ранее уже запретила въезд в страну на велосипедах, так как за последнюю неделю посетителей было уже около 30. Запрет вводится на неопределенный срок.