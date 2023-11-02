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Задержанного во Франции Кузьмичева обвиняют в отмывании денег

Максим Крюков
09:47 02.11.2023
По данным национальной финансовой прокуратуры Франции, совладельца «Альфа-Групп» отпустили под залог в восемь миллионов евро, однако ему запретили покидать территорию страны.
Задержанного во Франции Кузьмичева обвиняют в отмывании денег
© Фото: LetterOne Group, CC BY 2.0, Wikimedia
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Российского бизнесмена, совладельца «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева, которого ранее задержали во Франции, отпустили под залог в 8 млн евро. Об этом сообщили в Национальной финансовой прокуратуре (PNF).

«Прокуратура ходатайствовала о помещении его в предварительное заключение, однако г-н Кузьмичев в итоге был помещен под судебный контроль с обязательством выплатить залог размером в 8 миллионов евро», - передает заявление надзорного органа РИА Новости.

В ведомстве добавили, что предпринимателю запретили покидать территорию республики. Уточняется, что Кузьмичеву предъявили обвинения в мошенничестве в налоговой сфере, предполагаемом отмывании денежных средств, а также в организации теневой занятости в составе преступной группы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что при желании Алексея Кузьмичева Москва встанет на защиту его прав. По словам представителя Кремля, российская сторона должна получить информацию о задержании гражданина РФ через диппредставительство.

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