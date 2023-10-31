В Кремле заявили, что будут защищать права задержанного во Франции Кузьмичева

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, при желании Кузьмичева Москва будет содействовать защите его прав как гражданина РФ.

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Россия встанет на защиту прав российского бизнесмена, совладельца «Альфa-Групп» Алексея Кузьмичева, которого ранее задержали во Франции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Насколько я понимаю, он гражданин Российской Федерации. Мы должны получить информацию о задержании гражданина РФ через наше дипломатическое представительство», - сказал он.

По словам представителя Кремля, при наличии таких сведений и желании задержанного Москва будет содействовать защите его прав как российского гражданина.

Ранее французская газета Le Monde сообщила, что Алексея Кузьмичева задержали в рамках уголовного дела об отмывании денег. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в его парижском особняке и на вилле в Сен-Тропе. В материале издания говорится, что предпринимателя также подозревают в финансовых махинациях и нарушении санкций.