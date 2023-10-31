Le Monde: во Франции задержали российского миллиардера Алексея Кузьмичева

Предпринимателя подозревают в отмывании денег, у него проведены обыски.

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Во Франции полицейские задержали российского предпринимателя Алексея Кузьмичева. Его подозревают в отмывании денег, сообщает издание Monde. По его данным, в парижском особняке бизнесмена и на вилле в Сен-Тропе проведены обыски.

В обысках задействовали 60 человек, в том числе и сотрудников полиции из Центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями. Правоохранители якобы нашли пачки денег.

Отмечается, что Алексей Кузьмичев с начала конфликта на Украине попал под санкции Европейского союза. Однако в момент их объявления он уже находился во Франции.

В публикации утверждается, что предпринимателя также подозревают в финансовых махинациях и нарушении санкций.