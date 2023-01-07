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Европейцев предупредили об опасности нового штамма COVID-19 «кракен»

Ирина Елагина
08:43 07.01.2023
Европейские эпидемиологи обеспокоены распространением нового штамма коронавирусной инфекции «кракен».
Европейцев предупредили об опасности нового штамма COVID-19 «кракен»
© Фото: Rober Solsona, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Эпидемиологи Европейского центра профилактики и контроля заболеваний обеспокоены распространением нового штамма коронавирусной инфекции «кракен». Обозреватель Politico Карло Мартушелли на основе данных ECDC считает, что европейцам стоит приготовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения «кракена».

«Плохая новость заключается в том, что XBB.1.5 быстро распространяется, скорее всего, потому, что у него есть определенные большие преимущества перед доминирующими в настоящее время штаммами "омикрон". Хорошая новость заключается в том, что у Европы есть время, чтобы подготовиться к новому штамму», — отметил обозреватель.

Автор публикации сослался на статью Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в которой говорится, что подвариант "кракен" впервые выявили 22 октября 2022 года в США. Агентство отметило, что XBB.1.5 стал «наиболее трансмиссивным подвариантом».

«По словам ECDC, на данный момент "кракен" был обнаружен в Дании, Франции, Австрии, Нидерландах, Германии, Италии, Испании, Швеции, Исландии. , Бельгия, Чехия, Португалия и Ирландия. Данные, поступающие из США, свидетельствуют о том, что XBB.1.5 распространяется агрессивно: случаи удваиваются каждые девять дней», — пишет Мартушелли.

По данным ECDC, эпидситуация в Европе вызывает опасение, так как «всплеск заболеваемости совпадает с и без того тяжелым сезоном гриппа и респираторно-синцитиального вируса, перегружая больницы». В Бельгии, например, объявили эпидемию гриппа из-за резкого роста числа случаев, пик которой ожидается через три-четыре недели.

Ранее сообщалось, что ВОЗ выразила обеспокоенность стремительным распространением «кракена». Сейчас XBB.1.5 выявили в 28 странах, в Америке он стал доминирующим штаммом.

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