Новый вариант «омикрон»-штамма COVID-19 «кракен» в РФ не зафиксирован

Нет признаков того, что новый подвариант коронавируса имеет особую тяжесть заболевания, однако, по информации Роспотребнадзора, «кракен» более заразный.

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Роспотребнадзор сообщил, что новый вариант штамма коронавирусной инфекции «омикрон» под названием «кракен» в России не выявлен. Кроме того, ситуация по циркуляции штаммов COVID-19 в стране остается на строгом контроле ведомства.

«По состоянию на 6 января 2023 года в РФ субвариант Омикрона - XBB.1.5 "Кракен" не выявлен», - цитирует РИА Новости сообщение Роспотребнадзора.

Вместе с тем нет признаков того, что новый подвариант коронавируса имеет особую тяжесть заболевания, однако, по информации ведомства, «кракен» более заразный.

Напомним, европейцев предупредили об опасности нового штамма COVID-19 «кракен». Сейчас XBB.1.5 выявили в 28 странах, в Америке он стал доминирующим штаммом.